З Київщини вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців

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У бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

Із звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах», - написала вона у фейсбуці.

За інформацією Венедіктової, в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини за 1-3 квітня наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями. Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів. Це тонка і кропітка робота, бо люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили невимовний жах.

Генпрокурор зазначила, що з перших днів війни Офіс генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

Наразі вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі.

Попереду цих команд завжди ДСНС, оскільки вороги замінували міста і села, залишилось багато нездетонованих боєприпасів, є «розтяжки» навіть на тілах загиблих.

Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

Нагадаємо, після звільнення міст та селищ Київщини від росіян стало відомо про звірства окупантів. Так, мер Бучі повідомив про те, що в братській могилі похоронили 280 людей. Всі вони - мирні мешканці. Також по звільненому від окупантів місту продовжують знаходити тіла загиблих і закатованих громадян. Деяким із них немає і 16 років. Всіх цих людей розстрілювали росіяни, вбивали пострілами в потилицю. При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.

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