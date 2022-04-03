Німецький політолог: росія планувала геноцид в Україні і розробила стандарт братських могил

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Росія планувала взяти Київ за три дні. Російська армія закупила 45 тисяч мішків для трупів та привезла мобільні крематорії. Я впевнений, що в Україні планувалися масові розстріли, – написав він у Twitter.

Як підкреслює політолог, ще 2021 року російська влада прийняла документ про технічні стандарти щодо створення братських могил – вперше з часів Другої світової війни.

Документ «Державний технічний стандарт на розкопки та утримання братських поховань в умовах війни» був прийнятий у вересні минулого року та набув чинності з 1 лютого 2022 року!!!

Сергій Сумлінний розповідає, посилаючись на експертів, що розмір братських могил, передбачений новим російським технічним стандартом, «мислимо лише у разі ядерної війни чи пандемії».

- Схоже, що масові поховання було передбачено і для українців, бо 26 лютого росіяни опублікували офіційну статтю під назвою «Перемога», — пише політолог.

Він стверджує, що це інструкція, де описується, як поховати 1000 людей протягом трьох днів з початку війни. Команда людей, відповідальних за створення масових поховань, складатиметься з 16 осіб. Рекомендуються тракторні бульдозери, а для всього потрібно вирити котлован, підготувати тіла та закопати їх у два ряди.

- Схоже, що Росія запланувала швидку окупацію України та геноцид, у тому числі масові розстріли урядовців, мирних жителів, художників, інтелігенції тощо. Це був би найбільший геноцид з часів Другої світової війни, - пише Сергій Сумлінний.

До повідомлення він прикріпив зображення плану створення масових поховань.

Насамкінець політолог зазначає, що «26 лютого, через 4 дні після запланованої атаки (22 лютого) та через 2 дні після реальної атаки, найбільший державний портал Росії РІА Новини (явно помилково) опублікував статтю про перемогу над Україною та остаточне вирішення українського питання.

Своє дослідження він закінчує словами: «Тому не дивно, що українці не раді слухати німецькі поради капітулювати та рятували свої життя».