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Німецький політолог: росія планувала геноцид в Україні і розробила стандарт братських могил

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 453

 

Про плани російського «фюрера» щодо українців розповів німецький політолог українського походження Сергій Сумлінний

Росія планувала взяти Київ за три дні. Російська армія закупила 45 тисяч мішків для трупів та привезла мобільні крематорії. Я впевнений, що в Україні планувалися масові розстріли, – написав він у Twitter.

Як підкреслює політолог, ще 2021 року російська влада прийняла документ про технічні стандарти щодо створення братських могил – вперше з часів Другої світової війни.

Документ «Державний технічний стандарт на розкопки та утримання братських поховань в умовах війни» був прийнятий у вересні минулого року та набув чинності з 1 лютого 2022 року!!!

Сергій Сумлінний розповідає, посилаючись на експертів, що розмір братських могил, передбачений новим російським технічним стандартом, «мислимо лише у разі ядерної війни чи пандемії».

- Схоже, що масові поховання було передбачено і для українців, бо 26 лютого росіяни опублікували офіційну статтю під назвою «Перемога», — пише політолог.

Він стверджує, що це інструкція, де описується, як поховати 1000 людей протягом трьох днів з початку війни. Команда людей, відповідальних за створення масових поховань, складатиметься з 16 осіб. Рекомендуються тракторні бульдозери, а для всього потрібно вирити котлован, підготувати тіла та закопати їх у два ряди.

- Схоже, що Росія запланувала швидку окупацію України та геноцид, у тому числі масові розстріли урядовців, мирних жителів, художників, інтелігенції тощо. Це був би найбільший геноцид з часів Другої світової війни, - пише Сергій Сумлінний.

До повідомлення він прикріпив зображення плану створення масових поховань.

Насамкінець політолог зазначає, що «26 лютого, через 4 дні після запланованої атаки (22 лютого) та через 2 дні після реальної атаки, найбільший державний портал Росії РІА Новини (явно помилково) опублікував статтю про перемогу над Україною та остаточне вирішення українського питання.

Своє дослідження він закінчує словами: «Тому не дивно, що українці не раді слухати німецькі поради капітулювати та рятували свої життя».

  

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти геноцид братские могилы
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