Трохи гарних новин з московії – керівникам центру спеціального призначення фсб спалили автівки

Відео чотирьох палаючих автівок високопосадовців центру спецпризначення фсб у Балашихі Московської області він виклав у своєму Телеграм-каналі. Денис Казанський повідомив, що останніми днями в рф частішають випадки умисного підпалу автомобілів російських військових та чиновників. Нещодавно горіли автомобілі військовослужбовців 95 бригади (Горєлово, Ленінградська область) та 82 радіотехнічної бригади (Вязьма, Смоленська область). Російські військові почали скаржитись, що їм погрожують фізичною розправою у випадку, якщо вони погодяться брати участь у війні проти України.

- Цієї ночі згоріли автомобілі, які належали співробітникам Центру спеціального призначення ФСБ (військова частина 35690, Балашиха Московської області).

Джерела наближені до української розвідки повідомили, що власниками автівок були представники керівного складу ЦСП ФСБ. На відео видно, що одночасно загорілися як мінімум чотири автомобілі.

Останніми днями частішають випадки умисного підпалу автомобілів російських військових та чиновників.

Зокрема, нещодавно горіли автомобілі військовослужбовців 95 бригади (Горєлово, Ленінградська область) та 82 радіотехнічної бригади (Вязьма, Смоленська область). Російські військові повідомляють про погрози фізичної розправи, у випадку якщо вони погодяться брати участь у війні проти України, - повідомляє Денис Казанський.