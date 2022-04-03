Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Внаслідок ракетних ударів рашистами пошкоджено Одеський НПЗ та нафтосховище

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 586

Інформації про наслідки поки що невідомі. Служба безпеки затримала осіб, які фіксували місця влучення ракет.

Російські війська ракетними ударами пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище. Про це повідомив начальник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко, пише Лівий берег.

«Вранці противник завдав ракетного удару по Одесі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод», – сказав Марченко у  відеозверненні.

Інформації про масштаби пошкоджень, наслідків нальоту та постраждалих поки що немає. 

За словами Марченка, що Служба безпеки затримала осіб, які фіксували місця влучення ракет. Вони понесуть відповідне покарання. Він також розповів, що українським захисникам відомо про підготовку росіянами вторгнення з території Придністров'я, але назвав його малоймовірним найближчим часом.

«Ми розуміємо, що ці дії спрямовані на сковування українських військ в Одеській області, що завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруга залишається, але найближчим часом загроза вторгнення з цього напрямку є малоймовірною», - запевнив голова Одеської ОВА.

Ситуація в області контрольована. 

Вранці 3 квітня ворожі війська атакували Одесу. У деяких районах зафіксовали пожежі. У міськраді повідомляли, що частину ракет було збито ППО. Однак, одеситів попросили зачинити вікна, а також не викладати фото та відео атаки і її наслідків у соцмережі.

Нагадаємо, вранці 2 квітня три літаки завдали удару по Кременчуку - ракети влучили у Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. В результаті    інфраструктура НПЗ знищена, завод не працює. 

 

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: війна Одеса
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх