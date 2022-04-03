Внаслідок ракетних ударів рашистами пошкоджено Одеський НПЗ та нафтосховище

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 586

Інформації про наслідки поки що невідомі. Служба безпеки затримала осіб, які фіксували місця влучення ракет.

Російські війська ракетними ударами пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище. Про це повідомив начальник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко, пише Лівий берег.

«Вранці противник завдав ракетного удару по Одесі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод», – сказав Марченко у відеозверненні.

Інформації про масштаби пошкоджень, наслідків нальоту та постраждалих поки що немає.

За словами Марченка, що Служба безпеки затримала осіб, які фіксували місця влучення ракет. Вони понесуть відповідне покарання. Він також розповів, що українським захисникам відомо про підготовку росіянами вторгнення з території Придністров'я, але назвав його малоймовірним найближчим часом.

«Ми розуміємо, що ці дії спрямовані на сковування українських військ в Одеській області, що завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруга залишається, але найближчим часом загроза вторгнення з цього напрямку є малоймовірною», - запевнив голова Одеської ОВА.

Ситуація в області контрольована.

Вранці 3 квітня ворожі війська атакували Одесу. У деяких районах зафіксовали пожежі. У міськраді повідомляли, що частину ракет було збито ППО. Однак, одеситів попросили зачинити вікна, а також не викладати фото та відео атаки і її наслідків у соцмережі.

Нагадаємо, вранці 2 квітня три літаки завдали удару по Кременчуку - ракети влучили у Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. В результаті інфраструктура НПЗ знищена, завод не працює.