Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі – перелік військових частин рф, які вбивали мирних людей

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 1

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство російськими окупантами мирних жителів Київської області — це пекло ХХІ століття.

- Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі, — написав він у своєму Twitter.

Подоляк заявив, що всі ці розстріли мирних жителів Бучі росія зробила навмисно.

- Ведіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз, — написав він.

У Бучі, Київської області після звільнення від окупантів у братських могилах поховали 280 людей.

Міністерство оборони України заявило, що російські окупанти стратили мирних жителів, у деяких за спиною пов’язані руки, і назвали вбивства українців «новою Сребреницею».

МЗС Британії висловило обурено звірствами російських окупантів у Бучі.

Велика Британія збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання з мирного населення у Бучі та інших містах України. Про це у своєму Twitter заявила глава МЗС Великобританії Лі Трасс.

- Обурена звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на безневинних мирних жителів, викликають огиду. Велика Британія працює з іншими для збирання доказів та підтримки Міжнародного кримінального суду з метою розслідування воєнних злочинів. Винних буде притягнуто до відповідальності, – заявила вона.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни вчиняли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях.

- Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є воєнним злочином і не може бути виправданим, – написав він у Twitter.

Названо військові частини рф, військовослужбовці яких вбивали мирних жителів на Київщині і таким чином вчинивши злочини проти людства.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін у своєму Телеграм-каналі:

- у Бучі - 64-а окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край)

- у Бородянці - 36-а окрема мотострілецька бригада (Борзя)

- в Ірпені та Гостомелі - 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново)

- на Житомирській трассі- 5-а окрема танкова бригада (Улан-Уде)

- в Іванкові та Розваживі - 155-а окрема бригада морської піхоти (Владивосток)

- у Великій Димерці — 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург)

- на Згурівщині — 21-а окрема мотострілецька бригада (Оренбург)

- у Новому Бикові — 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль)

- у Славутичі — 74-а окрема Юрга)

- у Чернігові – 35-а окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-а окрема мотострілецька бригада (Тува)

- у Ніжині та Прилуках – 90-а танкова дивізія (Єкатеринбург).

- Саме ці військовослужбовці армії Росії творили такі звірства, які ми бачимо на фото та відео після звільнення Київської області, - написав він.

Йдеться вже про підтверджені сотні вбитих, закатованих та зґвалтованих мирних жителів Київщини.

- Ми не лише не пробачимо, наші військові знайдуть кожного і кожен рашист понесе за це покарання, — пообіцяв український волонтер, висловивши вирок рашистам від імені усього українського народу.



