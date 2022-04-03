Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі – перелік військових частин рф, які вбивали мирних людей

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство російськими окупантами мирних жителів Київської області — це пекло ХХІ століття.
Подоляк заявив, що всі ці розстріли мирних жителів Бучі росія зробила навмисно.
У Бучі, Київської області після звільнення від окупантів у братських могилах поховали 280 людей.
Міністерство оборони України заявило, що російські окупанти стратили мирних жителів, у деяких за спиною пов’язані руки, і назвали вбивства українців «новою Сребреницею».
МЗС Британії висловило обурено звірствами російських окупантів у Бучі.
Велика Британія збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання з мирного населення у Бучі та інших містах України. Про це у своєму Twitter заявила глава МЗС Великобританії Лі Трасс.
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни вчиняли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях.
Названо військові частини рф, військовослужбовці яких вбивали мирних жителів на Київщині і таким чином вчинивши злочини проти людства.
Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін у своєму Телеграм-каналі:
- у Бучі - 64-а окрема мотострілецька бригада (Хабаровський край)
- у Бородянці - 36-а окрема мотострілецька бригада (Борзя)
- в Ірпені та Гостомелі - 217-й гвардійський повітряно-десантний полк (Іваново)
- на Житомирській трассі- 5-а окрема танкова бригада (Улан-Уде)
- в Іванкові та Розваживі - 155-а окрема бригада морської піхоти (Владивосток)
- у Великій Димерці — 228-й мотострілковий полк (Єкатеринбург)
- на Згурівщині — 21-а окрема мотострілецька бригада (Оренбург)
- у Новому Бикові — 6-й гвардійський танковий полк (Чебаркуль)
- у Славутичі — 74-а окрема Юрга)
- у Чернігові – 35-а окрема мотострілецька бригада (Алейськ) та 55-а окрема мотострілецька бригада (Тува)
- у Ніжині та Прилуках – 90-а танкова дивізія (Єкатеринбург).
Йдеться вже про підтверджені сотні вбитих, закатованих та зґвалтованих мирних жителів Київщини.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер