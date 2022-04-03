Москалі тікають без шапок і босі! Українці знищили вже 18 тисяч росіянських вояк

Генеральний штаб ЗСУ доповідає про втрати у ворога з 24.02 по 03.04
Генеральний штаб ЗСУ доповідає про втрати у ворога з 24.02 по 03.04:
- особового складу - близько 18000 осіб,
- танків ‒ 644 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
- артилерійських систем – 325 од,
- РСЗВ - 105 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1249 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,
- спеціальна техніка - 24,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Ті, кому вдалося вижити, тікають босі, лишають шапки-ушанки. ЗСУ показали нові фото зі звільнених територій на Харківщині. Схоже, вороги так спішили додому, що вирішили бігти по українському чорнозему босоніж.
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