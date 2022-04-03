Москалі тікають без шапок і босі! Українці знищили вже 18 тисяч росіянських вояк

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 196

Генеральний штаб ЗСУ доповідає про втрати у ворога з 24.02 по 03.04

Генеральний штаб ЗСУ доповідає про втрати у ворога з 24.02 по 03.04: особового складу - близько 18000 осіб,

танків ‒ 644 од,

бойових броньованих машин ‒ 1830 од,

артилерійських систем – 325 од,

РСЗВ - 105 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1249 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,

спеціальна техніка - 24,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Ті, кому вдалося вижити, тікають босі, лишають шапки-ушанки. ЗСУ показали нові фото зі звільнених територій на Харківщині. Схоже, вороги так спішили додому, що вирішили бігти по українському чорнозему босоніж.









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