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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Москалі тікають без шапок і босі! Українці знищили вже 18 тисяч росіянських вояк

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 196

 

Генеральний штаб ЗСУ доповідає про втрати у ворога з 24.02 по 03.04

Генеральний штаб ЗСУ доповідає про втрати у ворога з 24.02 по 03.04:

  • особового складу - близько 18000 осіб,
  • танків ‒ 644 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
  • артилерійських систем – 325 од,
  • РСЗВ - 105 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1249 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,
  • спеціальна техніка - 24,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Ті, кому вдалося вижити, тікають босі, лишають шапки-ушанки. ЗСУ показали нові фото зі звільнених територій на Харківщині. Схоже, вороги так спішили додому, що вирішили бігти по українському чорнозему босоніж.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати війна Росія
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