На Луганщині чотири мери зрадили Україну

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У мережі опублікували відео, в якому мер Рубіжного Сергій Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ «нацистами» і закликає скласти зброю

У Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській. Про це сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального телемарафону:

- На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів.

Наприклад, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових російської федерації. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ «нацистами» і закликає скласти зброю.

Майже з перших днів війни з ним не було зв’язку, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.