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Надзвичайні новини

У Кременчуці ще двом порушникам комендантської години видали повістки

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 683

 

Кременчужани 20 та 33 років порушували громадський порядок

Патрульні Кременчука у співпраці з кременчуцьким військовим комісаріатом не припиняють вручати повістки порушникам комендантської години.

Сьогодні вночі під час несення служби поліцейські помітили двох громадянин 20-річного та 33-річного віку, які порушували громадський порядок під час комендантської години.

Під час спілкування молодикам на місці вручили направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.

Нагадуємо, що комендантська година у Кременчуці та районі – із 21.00 до 06.00. У цей час суворо заборонено пересуватися містом! Під час комендантської години вийти з дому можна лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

У Кременчуці вручили перші повістки порушникам громадського порядку
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: комендантська година порушники повестка
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