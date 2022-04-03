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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мопедист збив 14-річну дівчину і втік

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 459

 

Поліцейські розшукали водія впродовж доби

30 березня близько 10.20 на вулиці Садовій у місті Лубни 70-річний водій мопеда Suzuki збив 14-річну дівчину-пішохода та зник з місця події. За інформацією Лубенського райвідділу поліції, дівчина отримала травми та доставлена до місцевої лікарні.

Особу втікача та місце його знаходження слідчі встановили впродовж доби.  

За даним фактом слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: мопед сбил дівчина травми
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