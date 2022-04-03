В Україні вже загинуло 158 дітей під час війни, яку розв'язала росія

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну постраждало 416 дітей:

Таку статистику повідомили в Офісі генерального прокурора, з посиланням на ювенальних прокурорів.

Однак ці дані не остаточні, оскільки в окупованих містах, у місцях активних бойових дій підрахунок укскладений. Зокрема, у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За офіційно встановленими даними, найбільше постраждало дітей у таких областях: у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.