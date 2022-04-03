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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

В Україні вже загинуло 158 дітей під час війни, яку розв'язала росія

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 0

  

Постраждало понад 416 дітей
З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну постраждало 416 дітей:
  • 158 загинуло;
  • понад 258 поранено. 

Таку статистику повідомили в Офісі генерального прокурора, з посиланням на ювенальних прокурорів.

Однак ці дані не остаточні, оскільки в окупованих містах, у місцях активних бойових дій підрахунок укскладений. Зокрема, у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За офіційно встановленими даними, найбільше постраждало дітей у таких областях: у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: діти війна смерть Путин против украинского народа
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