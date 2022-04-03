Сьогодні людей продовжать евакуювати з Маріуполя, Бердянська та Луганщини

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 65

Влада чекає припинення вогню з боку окупаційних військ на Луганщині для роботи гуманітарного коридору

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила про гуманітарні коридори, які мають запрацювати 3 квітня: з Маріуполя, Бердянська до Запоріжжя (надано 17 автобусів, 10 - для евакуації з Бердянська, частина — спробує проїхати ближче до Маріуполя, якщо не пропустять у місто, то людей чекатимуть на блок-посту. Можна також їхати з міста на власних авто);

(надано 17 автобусів, 10 - для евакуації з Бердянська, частина — спробує проїхати ближче до Маріуполя, якщо не пропустять у місто, то людей чекатимуть на блок-посту. Можна також їхати з міста на власних авто); з Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного, Нижнього до Бахмута евакуація планується у разі припинення вогню з боку російських військових.

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