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Після дозволу на продаж алкоголю у Кременчуцькому районі лише два порушення, а підпалів немає

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 316

 

Очільник Кременчуцької РВА розповів про громадський порядок у районі за минулу добу

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що після того, як на Полтавщині дозволили продаж алкогольних напоїв, за минулу добу надзвичайних подій, пов’язаних з пияцтвом, не трапилось.

Було затримано лише двох водіїв у нетверезому стані. Щодо порушників складені адмінпротоколи по ст. 130 КУпАП, а їхні автівки вилучені та поставлені на штрафмайданчик. Під час воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ. Випадків хуліганства чи інших значних правопорушень громадського порядку, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, у районі не трапилось.

- Якщо дозвіл на продаж алкоголю призведе до збільшення правопорушень, то військова адміністрація відреагує на це і заборонить його продаж. Поки що він обмежений у часі – з 12.00 до 18.00. Закликаю усіх в умовах воєнного стану не створювати додаткових проблем для поліції та пам’ятати про відповідальність, - зазначив Олег Лєднік.

За його словами, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено. За минулу добу у районі не зафіксовано жодного випадку підпалу сухої рослинності.

Олег Лєднік повідомив, що масового прибуття вимушених переселенців до населених пунктів Кременчуцького району наразі немає. Підприємства району поновлюють свою роботу, тривають весняно-польові роботи. Для їх забезпечення у районі створений резерв палива, який через наслідки ракетного удару буде перерозподілений з тим, щоби посівна кампанія пройшли без зривів.

- Полтавщина залишається надійним тилом нашої армії, і ми зробимо усе можливе, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої держави, - наголосив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район адміністрація нетверезий водій підпал алкоголь посівна
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