У Кременчуці триває ліквідація пожежі від ракетного удару, екологічної загрози немає

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що вчора, 2 квітня, ворогом були нанесені ракети удари по Полтавщині. Постраждали інфраструктурні об’єкти у Полтаві, Кременчуці та Миргороді.
У Кременчуці ракетний удар був нанесений по важливому інфраструктурному об’єкту міста. Виниклу пожежу ліквідують силами ДСНС. Наразі об’єкт не працює. Жертв немає, а щодо постраждалих - інформація буде уточнена після ліквідації пожежі.
Він повідомив, що наразі триває збір доказів та оцінка нанесених збитків, щоб у майбутньому надати ці документи у суді проти росії.
Щодо черг, які відучора виникли на АЗС, Олег Лєднік повідомив, що власниками автозаправок були введені обмеження на об’єми палива, що відпускаються на одну автівку. Сьогодні військовою адміністрацією буде прийняте рішення щодо цих норм.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер