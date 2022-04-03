У Кременчуці триває ліквідація пожежі від ракетного удару, екологічної загрози немає

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 2 191

Власники автозаправок ввели обмеження на об’єми палива, що відпускаються на одну автівку

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що вчора, 2 квітня, ворогом були нанесені ракети удари по Полтавщині. Постраждали інфраструктурні об’єкти у Полтаві, Кременчуці та Миргороді.

У Кременчуці ракетний удар був нанесений по важливому інфраструктурному об’єкту міста. Виниклу пожежу ліквідують силами ДСНС. Наразі об’єкт не працює. Жертв немає, а щодо постраждалих - інформація буде уточнена після ліквідації пожежі.

- Жилі будинки не постраждали, екологічної загрози мешканцям Кременчука немає, якість питної води залишається в нормі, - заявив Олег Лєднік.

Він повідомив, що наразі триває збір доказів та оцінка нанесених збитків, щоб у майбутньому надати ці документи у суді проти росії.

Щодо черг, які відучора виникли на АЗС, Олег Лєднік повідомив, що власниками автозаправок були введені обмеження на об’єми палива, що відпускаються на одну автівку. Сьогодні військовою адміністрацією буде прийняте рішення щодо цих норм.

- Пріоритетом буде заправка автомобілів, що забезпечують життєдіяльність міста, забезпечують доставку продуктів у торгівельні мережі та потреби аграріїв для проведення посівної кампанії, - зауважив очільник районної військової адміністрації.