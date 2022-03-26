У Кременчуці вручили перші повістки порушникам громадського порядку

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Вночі хлопці 27 та 23 років порушували тишу на вулиці Майора Борищака

Патрульні в співпраці з кременчуцьким військовим комісаріатом вручили перші повістки порушникам громадського порядку. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Вночі з 25 на 26 березня поліцейські отримали виклик про порушення тиші на вулиці Майора Борищака. Прибувши за вказаною адресою, побачили двох хлопців 27 та 23 років, які порушували громадський порядок під час комендантської години.

Їм прямо на місці вручили направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ. Тож, окрім адміністративної відповідальності, хлопці ще отримали такі «подарунки».

Нагадаємо, що комендантська година у Кременчуці діє із 20.00 до 6.00. У цей час суворо заборонено пересуватися містом! Під час комендантської години вийти з дому можна лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.