Українці збили вже 117 літаків російських загарбників

16400 наших ворогів не повернуться додому живими
Генеральний штаб ЗСУ надав загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03:
- особового складу - близько 16400 осіб,
- танків ‒ 575 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
- артилерійських систем – 293 од,
- РСЗВ - 91 од,
- засоби ППО - 51 од,
- літаків – 117 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки - 1131 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,
- спеціальна техніка - 19,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 2.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
На відео бачимо, як ще один нещодавно знищений російський літак «прикрашає» українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ добре працюють!
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