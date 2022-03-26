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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Українці збили вже 117 літаків російських загарбників

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 116

 

16400 наших ворогів не повернуться додому живими

Генеральний штаб ЗСУ надав загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03:

  • особового складу - близько 16400 осіб,
  • танків ‒ 575 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
  • артилерійських систем – 293 од,
  • РСЗВ - 91 од,
  • засоби ППО - 51 од,
  • літаків – 117 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки - 1131 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,
  • спеціальна техніка - 19,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

На відео бачимо, як ще один нещодавно знищений російський літак «прикрашає» українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ добре працюють!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати Росія літаки
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