Українці збили вже 117 літаків російських загарбників

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 116

Генеральний штаб ЗСУ надав загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03:

особового складу - близько 16400 осіб,

танків ‒ 575 од,

бойових броньованих машин ‒ 1640 од,

артилерійських систем – 293 од,

РСЗВ - 91 од,

засоби ППО - 51 од,

літаків – 117 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки - 1131 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,

спеціальна техніка - 19,

пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

На відео бачимо, як ще один нещодавно знищений російський літак «прикрашає» українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ добре працюють!