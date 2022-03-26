Жоден народний депутат чи міський голова до будівництва мосту в Кременчуці не мають відношення

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 293

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, відповідаючи на питання журналістів щодо чергових заяв народного депутата Юрій Шаповалова про нібито відновлення якихось робіт на будівництві мосту у Кременчуці, завив, що це президентська програма «Великого будівництва», і ані народні депутати, ані міські голови до нього не мають ніякого відношення.

- Будівництво мосту - це президентська програма, справа держави. Ані народні депутати, ані міські голови до цього будівництва не мають ніякого відношення. Замовник будівництва - Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Вона вже двічі спростовувала піар-заяви з цього приводу. На час дії воєнного стану усі будівельні роботи зупинені, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, 24 березня народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов заявив, що найближчими днями відновиться будівництво нового мосту в Кременчуці. У той же день його слова спростували начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін та Служба автомобільних доріг у Полтавській області, назвавши пост Юрія Шаповалова про будівництво фейком.

Учора, 25 березня, Служба автомобільних доріг Полтавської області повторно спростувала другий пост народного депутата Юрія Шаповалова щодо відновлення робіт, пов’язаних з будівництвом нового мосту в Кременчуці.

- На черговий пост нардепа Ю.Шаповалова заявляємо: замовник - Служба та генеральний підрядник - компанія «Догуш» не погоджують відновлення жодних робіт для субпідрядників, оскільки в країні наразі введений воєнний стан. Всі роботи тимчасово призупинені. Вкотре наголошуємо, що замовник будівництва мосту через р. Дніпро у м. Кременчук - Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Народні депутати чи місцева влада не приймають рішень щодо поновлення чи припинення робіт на даному об'єкті та не здійснюють його фінансування, - йдеться в повідомленні.