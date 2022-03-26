Жоден народний депутат чи міський голова до будівництва мосту в Кременчуці не мають відношення

Про це заявив на брифінгу очільник Кременчуцької РВА
Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, відповідаючи на питання журналістів щодо чергових заяв народного депутата Юрій Шаповалова про нібито відновлення якихось робіт на будівництві мосту у Кременчуці, завив, що це президентська програма «Великого будівництва», і ані народні депутати, ані міські голови до нього не мають ніякого відношення.
- Будівництво мосту - це президентська програма, справа держави. Ані народні депутати, ані міські голови до цього будівництва не мають ніякого відношення. Замовник будівництва - Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Вона вже двічі спростовувала піар-заяви з цього приводу. На час дії воєнного стану усі будівельні роботи зупинені, - пояснив Олег Лєднік.
Нагадаємо, 24 березня народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов заявив, що найближчими днями відновиться будівництво нового мосту в Кременчуці. У той же день його слова спростували начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін та Служба автомобільних доріг у Полтавській області, назвавши пост Юрія Шаповалова про будівництво фейком.
Учора, 25 березня, Служба автомобільних доріг Полтавської області повторно спростувала другий пост народного депутата Юрія Шаповалова щодо відновлення робіт, пов’язаних з будівництвом нового мосту в Кременчуці.
- На черговий пост нардепа Ю.Шаповалова заявляємо: замовник - Служба та генеральний підрядник - компанія «Догуш» не погоджують відновлення жодних робіт для субпідрядників, оскільки в країні наразі введений воєнний стан. Всі роботи тимчасово призупинені. Вкотре наголошуємо, що замовник будівництва мосту через р. Дніпро у м. Кременчук - Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Народні депутати чи місцева влада не приймають рішень щодо поновлення чи припинення робіт на даному об'єкті та не здійснюють його фінансування, - йдеться в повідомленні.