Служба автодоріг Полтавщини вдруге спростувала слова нардепа Шаповалова про поновлення будівництва мосту

Сьогодні, 21:13 Переглядів: 567

Служба автодоріг знов наголосила, що ані кременчуцька влада, ані народні депутати не приймають рішення про поновлення чи припинення робіт з будівництва мостового переходу через Дніпро у Кременчуці.

Служба автомобільних доріг Полтавської області спростувала другий пост народного депутата Юрія Шаповалова щодо відновлення робіт, пов’язаних з будівництвом нового мосту в Кременчуці.

«На черговий пост нардепа Ю.Шаповалова заявляємо: замовник - Служба та генеральний підрядник - компанія «Догуш» не погоджують відновлення жодних робіт для субпідрядників, оскільки в країні наразі введений воєнний стан. Всі роботи тимчасово призупинені. Вкотре наголошуємо, що замовник будівництва мосту через р. Дніпро у м. Кременчук - Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Народні депутати чи місцева влада не приймають рішень щодо поновлення чи припинення робіт на даному об'єкті та не здійснюють його фінансування», - йдеться в повідомленні.

В Службі закликали не поширювати недостовірну інформацію, яка може завдати шкоди населенню регіону, цивільній та військовій інфраструктурі, нашим підрядниками, їхнім базам чи техніці.

Нагадаємо, 24 березня нардеп Шаповалов заявив, що у Кременчуці відновлюють будівництво мосту. Однак за кілька годин Служба автомобільних доріг заперечила цю інформацію та назвала її фейком.

Також раніше начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що представники підрядника будівництва - «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» - залишили територію України. Міст було вирішено добудувати після війни. Слова Шаповалова Лунін назвав піаром на роботі президента і Кабінета Міністрів.