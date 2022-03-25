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Кременчук, Путін проти українського народу

У переговорах між росією та Україною бере участь олігарх Абрамович, - джерела

Сьогодні, 20:36 Переглядів: 273

 Раніше Володимир Зеленський нібито просив президента США Джо Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича, аби він став посередником у переговорах. 

У переговорах між Україною та росією щодо припинення війни бере участь російський олігарх Роман Абрамович. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела, пише Liga.net.

Його участь нібито особисто схвалив російський путін. За словами трьох джерел видання, отримавши підтримку путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із Офісу президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.

Двоє людей, обізнані з цього питання, сказали, що Путін висловив своє схвалення після того, як Абрамович запропонував Кремлю зіграти роль посередника. «Він справді має схвалення на найвищому рівні з обох боків», – сказав один із співрозмовників видання.

Західні офіційні особи, поінформовані про перебіг переговорів, висловлювали сумнів у тому, що Абрамович взагалі зіграв якусь роль. Інші припускали, що він, можливо, намагався перебільшити свої зусилля, щоб не стати мішенню для західних санкцій та не втратити контроль над своїми британськими активами, включаючи футбольний клуб «Челсі».

З того часу російський мільярдер потрапив під санкції ЄС та Великобританії. За даними Wall Street Journal, Зеленський просив США не включати Абрамовича до списку санкцій через його ймовірну роль посередника в переговорах про припинення вогню.

Financial Times зазначає, що він не був присутній на круглому столі, який Путін влаштував для олігархів та керівників державних компаній увечері 24 лютого після початку вторгнення в Україну. Голова парламентської фракції Слуга народу та член української делегації Давид Арахамія на переговорах із РФ в інтерв'ю Financial Times сказав, що зустрічався з Абрамовичем у білоруському Гомелі, коли відбувся перший раунд переговорів.

«Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах», — сказав Арахамія. Він додав, що мільярдер «увійшов у процес через міжнародну єврейську громаду».

При цьому прессекретар путіна пєсков відмовився коментувати, чи Абрамович отримав добро від самого президента росії. Пєсков заявив, що бізнесмен відіграв роль в організації переговорів.

Як повідомляло  Радіо Свобода, Зеленський  просив президента США Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, оскільки він сприяє переговорам росії та України. Тоді Рада Нацбезпеки США та офіс Зеленського відмовилися коментувати розмову президентів. Представник Абрамовича повідомив, що для успіху переговорів коментувати участь у них бізнесмена не має сенсу.

 

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна переговори з Путіним
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