Рашисти завдали ракетного удару по Командуванню Повітряних сил ЗСУ у Вінниці

Сьогодні, 19:46 Переглядів: 1 244

Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються. У Вінницькій ОДА просять не ігнорувати сигнали тривоги - регіон знаходиться під ракетним обстрілом.

Близько 16.30 російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних сил ЗСУ у Вінниці, повідомляє Міноборони.

За даними відомства, росіяни випустили шість крилатих ракет. Частину з них було збито протиповітряною обороною. Інші влучили у кілька споруд, завдавши істотних руйнувань інфраструктурі.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Додамо, що голова Вінницької ОДА повідомив, що регіон знаходиться під ракетним обстрілом і закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.