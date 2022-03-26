Орда прорвалася до Славутича: незважаючи на небезпеку, містяни вийшли на мітинг

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 517

Танки орди підходять до міста Славутич Київської області, воно в облозі рашистів. За даними телеграм-каналу Ukraine NOW, на околицях Славутича четвертий день точаться бої. Ворог обстрілює місто з танків, мінометів та САУ, але люди героїчно тримають оборону.

Попри загрози, мешканці Славутича вийшли на головну площу з величезним українським прапором та сміливо демонструють ворогу, чия це земля. Люди скандують: «Славутич — це Україна! росія, іди геть!»

Пізніше голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що російські окупанти таки вторглися в Славутич, захопили міську лікарню та викрали мера міста Юрія Фомічіва. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світлошумові гранати у натовп мітингувальників. Але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки.