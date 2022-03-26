У Кременчуцькому районі ситуація стабільна, підпалів стало менше, а п’яних водіїв не було

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 16

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав свій брифінг із привітання військовослужбовців Національної гвардії України, які захищають нашу країну від російського агресора. Сьогодні, 26 березня, відзначається їх професійне свято - День Національної гвардії України.

Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.

Підпали сухої трави та очерету у районі не припиняються, але їх стало значно менше. Так, за минулу добу ДСНС зафіксувала по району лише 5 таких випадків, що майже утричі менше, ніж декілька днів тому.

Нагадаємо, через масштабні підпали сухої трави та очерету Кременчуцька РВА була вимушена ввести додаткові обмеження на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад - цілодобову комендантську годину на увесь час дії воєнного стану. Зокрема, було заборонено пересування та перебування людей вздовж річки Сула.

- Введення додаткових обмежень дало позитивні результати. Закликаю жителів району припинити підпали сухої рослинності. В умовах воєнного часу такі дії схожі на диверсії – вони відволікають сили та ресурси ДСНС на гасіння пожеж. Тобто підпалювання трави - це фактично допомога ворогу, - пояснив Олег Лєднік.

Він нагадав, що з 25 березня та до закінчення дії воєнного стану цивільним особам заборонено відвідувати ліси. Відповідне рішення вчора ухвалила Рада оборони Полтавської області. Це також сприятиме пожежній безпеці у лісах.

За інформацією відділу Національної поліції, минулої доби у Кременчуцькому районі не було жодного випадку затримання п’яних водіїв за кермом. Раніше майже щодня було по декілька таких затримань із складанням адмінпротоколів та вилученням автівок на потреби ЗСУ. Вочевидь, жорсткі заходи впливу дали свої результати.

На питання щодо надходження нових погроз та пропозицій від окупантів здати громади очільникам територіальних громад, Олег Лєднік відповів, що їх більше не було. Можливо, російські спецслужби переконались, що то дурна справа і більше не витрачають на це своїх зусиль.

Очільник Кременчуцької РВА розповів, що учора Кременчуцький район відвідав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Головною метою його візиту було питання відновлення роботи підприємств міста та району.

- Ми знаходимось у тилу і наше головне завдання – запустити економіку. Це наш «другий фронт». Усе має працювати на Перемогу, - пояснив Олег Лєднік.