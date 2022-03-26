26 березня у Придніпровському парку гурт Lock Down дасть благодійний концерт

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 136

Сьогодні, 26 березня, о 14.00 на головній алеї Придніпровського парку розпочнеться концерт гурту Lock Down.

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