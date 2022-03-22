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Кременчук, Допомога військовим

«Так соромно, але можна взяти продукти?»: мешканці Харківщини отримали допомогу з Кременчука

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 876

 

Розпочато новий збір допомоги для людей

З Кременчука для мешканців Харківщини передали допомогу. З офісу «Кременчуцького Телеграфа» вирушив автомобіль, який віз необхідні продукти харчування для людей, які тижнями сидять у підвалі. Волонтерка Марина Пилипенко відвезла допомогу мирним мешканцям. Також не забули про військових, які тривають оборону. Воїнам передали рації, планшети, павербанки, пнв, амуніцію, термо, шкарпетки, білизну, а медикам медикаменти та турнікети.

«Можливо саме ваш пакет крупи врятує чиєсь життя»: з редакції «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирушила допомога

- Практично не пам’ятаю облич… пам’ятаю лише руки… одні в морщинках, такі як були в моєї бабусі. Одна рука бере важкий пакет, а інша тримається за ціпок. Руки молодої мами, у якої з пальця спадає обручка. Голод змінює розміри та об’єми. Її чоловік обороняє Харків, а вона з трьома дітьми чекає його у підвалі будинку… Пам’ятаю, що хтось притискається до мого обличчя, шепоче слова вдячності і я відчуваю на своїй щоці чиїсь гарячі сльози. Памятаю як почався обстріл… А люди йшли, бігли до нас.. й наче повинен був спрацювати інстинкт виживання, але голод страшніший. Пам’ятаю, як один дідусь говорить: «Ох насыпают, ох насыпают.. А дай ка мені,деточка, краюшку хлебчика». Як жінка робко підходила й говорили: «Так соромно, але можна взяти продуктів?». Звичацно можна й потрібно.

А спочатку нас боялися і слова «паляниця, полуниця, несінитниця» спрацювали як пароль.

І звичайно було те, чого ми боялися найбільше – коли закінчився хліб, вода та продуктові набори, а перед тобою стоять люди, які нічого ще не отримали. Ми пообіцяли їм що обов’язково повернемося.

Вибачте, але було зовсім не до селфі, коли в небі летять 152, - розповіла Марина Пилипенко. 

Волонтерка подякувала усім кременчужанам за допомогу.

- Ви подарували їм надію. Дякую всім хто був і причетний у допомозі іншим. Ви зробили для цих Людей дуже багато. Ви не просто допомогли з продуктами і всім, що їх підтримує. Вони відчули, що їх підтримують, що їх не покинули. Дякую всім і кожному, - розповіла волонтерка Марина Пилипенко.

Вже розпочатий збір допомоги для мешканців Харківщини. До кінця тижня необхідно зібрати: чай, печиво, кава, макарони, консерви, цигарки, медикаменти від тиску, простуди, інсулін, знеболювальні, для ЖКТ, від кашлю, вітаміни, жарознижуючі, Л Тіроксін).

Також необхідні водії з автомобілями. Необхідно два буси, які витягнуть 2-3 тонн вантажу. Щоб доставити гуманітарну допомогу людям.  

Місця збору допомоги:

  • магазин Принцип вул. Шевченка, 32
  • магазин Принцип, просп. Лесі Українки, 39
  • магазин Принцип, вул. Манагарова, 1
  • магазин Роксолана, вул Перемоги, 26
  • магазин Художник, вул. Перемоги, 4
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Марина Пилипенко
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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