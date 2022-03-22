«Так соромно, але можна взяти продукти?»: мешканці Харківщини отримали допомогу з Кременчука

З Кременчука для мешканців Харківщини передали допомогу. З офісу «Кременчуцького Телеграфа» вирушив автомобіль, який віз необхідні продукти харчування для людей, які тижнями сидять у підвалі. Волонтерка Марина Пилипенко відвезла допомогу мирним мешканцям. Також не забули про військових, які тривають оборону. Воїнам передали рації, планшети, павербанки, пнв, амуніцію, термо, шкарпетки, білизну, а медикам медикаменти та турнікети.

- Практично не пам’ятаю облич… пам’ятаю лише руки… одні в морщинках, такі як були в моєї бабусі. Одна рука бере важкий пакет, а інша тримається за ціпок. Руки молодої мами, у якої з пальця спадає обручка. Голод змінює розміри та об’єми. Її чоловік обороняє Харків, а вона з трьома дітьми чекає його у підвалі будинку… Пам’ятаю, що хтось притискається до мого обличчя, шепоче слова вдячності і я відчуваю на своїй щоці чиїсь гарячі сльози. Памятаю як почався обстріл… А люди йшли, бігли до нас.. й наче повинен був спрацювати інстинкт виживання, але голод страшніший. Пам’ятаю, як один дідусь говорить: «Ох насыпают, ох насыпают.. А дай ка мені,деточка, краюшку хлебчика». Як жінка робко підходила й говорили: «Так соромно, але можна взяти продуктів?». Звичацно можна й потрібно.

А спочатку нас боялися і слова «паляниця, полуниця, несінитниця» спрацювали як пароль.

І звичайно було те, чого ми боялися найбільше – коли закінчився хліб, вода та продуктові набори, а перед тобою стоять люди, які нічого ще не отримали. Ми пообіцяли їм що обов’язково повернемося.

Вибачте, але було зовсім не до селфі, коли в небі летять 152, - розповіла Марина Пилипенко.