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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Мелітополі та Бердянську орки почали полювання на «фашистів»

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 737

 

У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською мовою

Рашисти тероризують мирне населення Мелітополя та Бердянська. Про це повідомляє офіційний канал про ситуацію в Україні Ukraine NOW.

Не помічаючи, що єдині, хто діють як фашисти — самі росіяни, окупанти почали полювання на «фашистів». У Мелітополі окупанти збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, «де живуть фашисти». Під поняття «фашисти» підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь – це росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу легітимною.

Російські терористи також залякують представників медіа тюремним ув'язненням та катуванням. Журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України.

Також вороги тиснуть на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних. На співробітників критичної інфраструктури та волонтерів. Вороги намагаються зупинити допомогу та раз за разом вчиняють злочини проти мирного населення.

Крім того, у Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською мовою, про що інформує мер міста Іван Федоров. Злочинці рф обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою.

Жителі Мелітополя записали зворушливе відеозвернення до ЗСУ, чекають, поки їх звільнять:

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Бердянськ Мелітополь російські загарбники навчання
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