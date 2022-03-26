Все як завжди – крадуть та пиячать. Українська розвідка про те, як росіяни крадуть самі в себе

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«Розконсервована» російська військова техніка повністю розкрадена, командир танкового полку – застрелився

Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається «поставити в стрій» значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

За наявної інформації - командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ застрелився.