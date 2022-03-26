Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Все як завжди – крадуть та пиячать. Українська розвідка про те, як росіяни крадуть самі в себе

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 439

 

Головне управління розвідки Міноборони України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці розмістила вельми цікаву інформацію

«Розконсервована» російська військова техніка повністю розкрадена, командир танкового полку – застрелився

Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається «поставити в стрій» значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

За наявної інформації - командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ застрелився.

7
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Міноборони розвідка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх