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Окупанти перекидають додаткові сили із Східного військового округу на територію України

Сьогодні, 12:54 Переглядів: 320

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00

Триває тридцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави, завдання якої залишаються не виконаними.

Триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить. Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил республіки білорусь на полігони.

На Поліському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів, активні наступальні дії не здійснює.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Ворог зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат та відступив на окремих напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог утримує раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування та нарощування угруповання військ з метою здійснення наступу на окремих напрямках. Продовжує ведення обстрілів міста Харків.

На Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятого положення та підготовці до наступу, при спробах просунутись вперед успіху не мав, зазнав втрат.

Продовжував спроби штурму міста Маріуполь, наносив авіаційні удари та здійснював артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Намагався здійснити просування з метою зайняття центральної частини міста.

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

На Авдіївському напрямку проводив штурмові дії та намагався розвинути наступ в напрямку населеного пункту Новобахмутівка, успіху не мав.

Підрозділами Сил оборони України відбито спроби штурму населеного пункту Новомайорське та наступу у напрямку на населений пункт Красногорівка. Противник успіху не мав, поніс значні втрати та відступив.

На Таврійському напрямку противник продовжує вживати заходів з посилення контролю над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

Основні зусилля Сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій.

На Південнобузькому нарямку противник здійснював інженерне обладнання позицій та проводив артилерійські обстріли окремих підрозділів Збройних Сил України. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення запасів.

Ймовірно окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Силами оборони України проводяться заходи з оборони пунктів базування (морських портів) у Чорноморській операційній зоні.

Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти оперативна інформація Генштаб ЗСУ
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