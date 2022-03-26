Щодо роботи магазинів під час повітряної тривоги треба скаржитись в мерію та Держпродспоживслужбу

Кременчуцькі журналісти задали питання начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку щодо численних скарг від продавців мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» на те, що їх змушують працювати під час оголошення повітряної тривоги.
Зокрема, продавці пишуть що, керівники деяких магазинів цих торгівельних мереж, нібито, заборонили своїм працівниками під час тривоги припиняти роботу та спускатись в укриття.
Друга читачка повідомляє, що вийшло розпорядження про те, що касири мають продовжувати роботу під час повітряної тривоги. Якщо ж припинять – то увесь колектив магазину за час знаходження в укритті не отримає зарплату.
Третя продавщиця повідомляє, що за повторний похід в укриття під час повітряної тривоги продавцям погрожують звільненням з роботи та кажуть, що «на твоє місце претендують сотні біженців».
Ще одна читачка наголошує, що ця торгівельна мережа, «мабуть орієнтується на АТБ, де також під час повітряної тривоги торгівля не припиняється».
Про роботу магазинів зазначених торгівельних мереж під час повітряної тривоги повідомляють і численні покупці, які стали свідками такої торгівлі в останні дні.
Очільник Кременчуцької РВА, відповідаючи на ці питання, заявив що повітряна тривога під час дії воєнного стану не буває навчальною – кожного разу під час її оголошення існує реальна загроза життю. І те, що досі по Кременчуку та району не було завдано удару з повітря, не означає, що такого не буде й надалі. Тому кожного разу треба спускатися в укриття, а торгівельним закладам припиняти роботу. Проте виганяти людей на вулицю, якщо поруч немає укриття, заборонено. Відвідувачам треба запропонувати пройти в найбільш безпечне місце, визначене у торгівельному закладі.
Нагадаємо, що Головне управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області відкрило цілодобову «гарячу лінію». На її телефони можна поскаржитись на завищені ціни в магазинах, аптеках та АЗС, або на порушення правил роботи під час оголошення повітряної тривоги.
Номери телефонів: 093 36 20 536 – цілодобово
(0532) 60 66 47 – у робочий час (з 9.00 до 16.00)
Номер телефону «Служби допомоги мера кременчужанам» - 1563 (працює цілодобово)
Нагадуємо про рекомендації по визначенню безпечних місць у закладах торгівлі