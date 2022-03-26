Щодо роботи магазинів під час повітряної тривоги треба скаржитись в мерію та Держпродспоживслужбу

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 350

Кременчуцькі журналісти задали питання начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку щодо численних скарг від продавців мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» на те, що їх змушують працювати під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, продавці пишуть що, керівники деяких магазинів цих торгівельних мереж, нібито, заборонили своїм працівниками під час тривоги припиняти роботу та спускатись в укриття.

- Зробили розпорядження працювати під час сирени у звичайному режимі! Хто з працівників піде в укриття – не отримає зарплату. Керівництво нас взагалі за людей не вважає? Їм дохід важливіший за людське життя?, - запитує жінка, що працює в одному з цих магазинів.

Друга читачка повідомляє, що вийшло розпорядження про те, що касири мають продовжувати роботу під час повітряної тривоги. Якщо ж припинять – то увесь колектив магазину за час знаходження в укритті не отримає зарплату.

Третя продавщиця повідомляє, що за повторний похід в укриття під час повітряної тривоги продавцям погрожують звільненням з роботи та кажуть, що «на твоє місце претендують сотні біженців».

Ще одна читачка наголошує, що ця торгівельна мережа, «мабуть орієнтується на АТБ, де також під час повітряної тривоги торгівля не припиняється».

Про роботу магазинів зазначених торгівельних мереж під час повітряної тривоги повідомляють і численні покупці, які стали свідками такої торгівлі в останні дні.

Очільник Кременчуцької РВА, відповідаючи на ці питання, заявив що повітряна тривога під час дії воєнного стану не буває навчальною – кожного разу під час її оголошення існує реальна загроза життю. І те, що досі по Кременчуку та району не було завдано удару з повітря, не означає, що такого не буде й надалі. Тому кожного разу треба спускатися в укриття, а торгівельним закладам припиняти роботу. Проте виганяти людей на вулицю, якщо поруч немає укриття, заборонено. Відвідувачам треба запропонувати пройти в найбільш безпечне місце, визначене у торгівельному закладі.

- Питання роботи закладів торгівлі під час повітряної тривоги та реагування на порушення з цього приводу знаходиться в компетенції керівників територіальних громад та Держпродспоживслужби. Раджу одразу повідомляти їм - реакція обов’язково буде. Збереження життя людей має бути головним пріоритетом для влади та бізнесу, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що Головне управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області відкрило цілодобову «гарячу лінію». На її телефони можна поскаржитись на завищені ціни в магазинах, аптеках та АЗС, або на порушення правил роботи під час оголошення повітряної тривоги.

Номери телефонів: 093 36 20 536 – цілодобово

(0532) 60 66 47 – у робочий час (з 9.00 до 16.00)

Номер телефону «Служби допомоги мера кременчужанам» - 1563 (працює цілодобово)

Нагадуємо про рекомендації по визначенню безпечних місць у закладах торгівлі

Для захисту персоналу та покупців торгівельного закладу від можливих уражень керівництво торгівельного закладу повинно заздалегідь визначити безпечні місця, які можна буде використати під час оголошення сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА», а також відповідальний персонал, який буде скеровувати людей в ці місця. З цією метою можна використовувати наявне підвальне приміщення торгівельного закладу або будівлі, в якій він розташований. За відсутності підвального приміщення рекомендується визначити безпечне місце в середині будівлі, поміж несучими стінами, подалі від вікон, дверей та стелажів з товаром, який може заподіяти шкоду. При цьому для захисту можна використовувати полиці з товаром, що не створює уламків та може захистити від осколкових уражень (мішки з крупами, тканини, одяг тощо). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ змушувати людей покидати заклад торгівлі та залишати їх на вулиці!





