Кременчуцька РВА: виганяти людей з закладу торгівлі під час повітряної тривоги заборонено

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 314

Під час ранкового брифінгу очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік відповів на питання щодо порядку дій працівників торгівельних закладів під час оголошення повітряної тривоги. Адже, журналісти майже щодня отримують скарги від кременчужан на те, що охоронці супермаркетів виганяють покупців з магазинів на вулицю під час оголошення повітряної тривоги.

- Цього робити категорично не можна! Якщо у торгівельному закладі є підвальне приміщення, пристосоване під укриття, то відвідувачів треба провести до нього. Якщо ж немає – то заздалегідь треба визначити безпечне місце всередині будівлі та запросити людей пройти до нього. Якщо будуть такі випадки, прошу про них повідомляти і до власників магазинів будуть прийматися жорсткі заходи реагування – аж до закриття торгівельного закладу, - пояснив Олег Лєднік.

Він надав журналістам офіційні рекомендації по порядку дії у разі оголошення повітряної тривоги та визначенню безпечних місць у закладах торгівлі, які ми наводимо нижче: