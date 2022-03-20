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Кременчуцька РВА: виганяти людей з закладу торгівлі під час повітряної тривоги заборонено

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 314

 

Про порядок дій персоналу торгівельних закладів під час оголошення повітряної тривоги пояснив начальник Кременчуцької РВА

Під час ранкового брифінгу очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік відповів на питання щодо порядку дій працівників торгівельних закладів під час оголошення повітряної тривоги. Адже, журналісти майже щодня отримують скарги від кременчужан на те, що охоронці супермаркетів виганяють покупців з магазинів на вулицю під час оголошення повітряної тривоги.

- Цього робити категорично не можна! Якщо у торгівельному закладі є підвальне приміщення, пристосоване під укриття, то відвідувачів треба провести до нього. Якщо ж немає – то заздалегідь треба визначити безпечне місце всередині будівлі та запросити людей пройти до нього. Якщо будуть такі випадки, прошу про них повідомляти і до власників магазинів будуть прийматися жорсткі заходи реагування – аж до закриття торгівельного закладу, - пояснив Олег Лєднік.

Він надав журналістам офіційні рекомендації по порядку дії у разі оголошення повітряної тривоги та визначенню безпечних місць у закладах торгівлі, які ми наводимо нижче:

Рекомендації

по визначенню безпечних місць у закладах торгівлі

Для захисту персоналу та покупців торгівельного закладу від можливих уражень керівництво торгівельного закладу повинно заздалегідь визначити безпечні місця, які можна буде використати під час оголошення сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА», а також відповідальний персонал, який буде скеровувати людей в ці місця.

З цією метою можна використовувати наявне підвальне приміщення торгівельного закладу або будівлі, в якій він розташований.

За відсутності підвального приміщення рекомендується визначити безпечне місце в середині будівлі, поміж несучими стінами, подалі від вікон, дверей та стелажів з товаром, який може заподіяти шкоду.

При цьому для захисту можна використовувати полиці з товаром, що не створює уламків та може захистити від осколкових уражень (мішки з крупами, тканини, одяг тощо).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ змушувати людей покидати заклад торгівлі та залишати їх на вулиці!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Кременчуцький район повітряна тривога
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