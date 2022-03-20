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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Рашисти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося близько 400 людей

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 234

Російські окупанти майже повністю знищили Маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь» - один із найбільших заводів у Європі

Учора, 19 березня, російські «доблесні захисники» скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Про це сповістила Маріупольська міська рада. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Також є інформація, що у заблокованому рашистами Маріуполі військовослужбовці Державної прикордонної служби викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків, замаскованих у цінні ґаджети. Бійці прикордонного відомства помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку. У кожному з цих пристроїв були заховані сигнальні передавачі, які прикордонники знищили на місці.

Російські окупанти майже повністю знищили Маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь» - один із найбільших заводів у Європі. Проте гендиректор «Азовсталі» Енвер Цкітішвілі обіцяє, що підприємство відродять.

- Ми повернемося в місто, відбудуємо підприємство і відродимо його, воно буде так само працювати і нести славу Україні, як він це робив завжди. Тому що Маріуполь – це Україна. «Азовсталь» – це Україна.

Починаючи з 24 лютого, ми максимально знизили до абсолютно безпечного рівня екологічне навантаження на місто Маріуполь. Життю мешканів коксові батареї вже не становлять жодної небезпеки. Ми також правильно зупинили доменні пічі.

Він також нагадав, що комбінат «Азовсталь» повністю зупинявся лише раз – у 1941 році. А у вересні 1943 року, коли Маріуполь звільнили, почалася відбудова комбінату.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Маріуполь бомбардування прикордонники гаджети завод
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