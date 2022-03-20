У Кремінній рашисти розстріляли з танку будинок для людей похилого віку – 56 загиблих

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 581

Тих, хто вижив, окупанти викрали, аби не було свідків їх злочину

Війська РФ з танка обстріляли будинок для людей похилого віку в Кремінній. Загинуло 56 пацієнтів пансіонату.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

- 56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. 11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей – загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату, – йдеться у повідомленні.

За словами Сергія Гайдая, дістатися до місця трагедії досі неможливо.