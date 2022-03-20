Рашистський «путлєр'югенд»: путін і шойгу хочуть задіяти у війні проти України 17-річних

Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії президент рф путін та міністр оборони шойгу розглядають можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян росії. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.
Так, шойгу підписав наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України».
Шойгу постановив підготувати звіт про потенційний резерв юнаків віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі російських військ.
«Юнармія» - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Формування виділяється радикальною пропагандистською роботою серед молоді. Членами організації стають діти віком від 8 років.
У розвідці підкреслили, що такі ж дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах «Гітлер'югенда» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах, а з вересня 1944 по січень 1945 на службу в гітлерівську армію було залучено 150 тисяч неповнолітніх дівчат.