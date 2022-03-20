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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Рашистський «путлєр'югенд»: путін і шойгу хочуть задіяти у війні проти України 17-річних

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 189

 

Продовжуючи традиції Гітлера путлєр хоче направити на забій в Україну російських підлітків

Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії президент рф путін та міністр оборони шойгу розглядають можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян росії. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

Так, шойгу підписав наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України».

Шойгу постановив підготувати звіт про потенційний резерв юнаків віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі російських військ.

- Вище військове керівництво РФ має надати пропозиції щодо проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника Головного військово-політичного управління зс рф Геннадія Жидко, - йдеться в повідомленні.

«Юнармія» - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Формування виділяється радикальною пропагандистською роботою серед молоді. Членами організації стають діти віком від 8 років.

У розвідці підкреслили, що такі ж дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах «Гітлер'югенда» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах, а з вересня 1944 по січень 1945 на службу в гітлерівську армію було залучено 150 тисяч неповнолітніх дівчат.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин традиції
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