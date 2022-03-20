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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Окупанти перекидають в Україну терористичні групи для ліквідації керівництва України

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 290

 

путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб

Окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Сьогодні, 20 березня, в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Ключові «мішені» найманців: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

За тиждень повномасштабної війни з Росією Зеленський пережив як мінімум три спроби замаху

Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.

Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху, - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: путин терористи
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