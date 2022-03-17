У Маріуполі гуманітарна катастрофа: розбомблені 90% будинків, «Азовсталь» повністю зруйновано

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов в інтерв’ю для Forbes Україна розповів про катастрофічну ситуацію в оточеному російськими загарбниками місті. За його словами, у Маріуполі знищені практично всі будівлі.
Місто-герой Маріуполь з 3 березня знаходиться в облозі російських загарбників і щодня переживає безперервні авіанальоти та артилерійські обстріли.
Українські захисники відбивають атаки орків, а мирним мешканцям доводиться весь час проводити у підвалах.
Сергій Орлов заявив, що на момент блокади у Маріуполі залишалось від 350 до 400 тисяч людей. Щодо загиблих мешканців, то станом на 13 березня було нараховано 2 358 осіб. Проте ця цифра далеко не точна, оскільки неможливо дістати тіла всіх загиблих під завалами. Тому, додав Орлов, наявну на сьогодні цифру можна множити на 1,5-2.
Майже усіх загиблих доводиться ховати у братських могилах, тому що проводити індивідуальне поховання у сьогоднішній ситуації неможливо.
Похованням займаються комунальні служби міста. Співробітники, які мають сміливість виходити на роботу, збирають тіла загиблих і відвозять їх до братських могил.
Сергій Орлов зазначив, що більшість загиблих мешканців вдається ідентифікувати і міськрада намагається вести такий облік. Наразі відомі імена не менше 70% загиблих.
Щодо руйнувань у місті, то, вважає заступник мера Маріуполя, на сьогодні знищено 80-90% міста. Немає жодної будівлі, яка не була б пошкоджена: будівлі або зруйновані, або пошкоджені, додав Орлов.
Відповідаючи на питання, які служби, окрім комунальників, функціонують у місті, Орлов сказав, що працювати вдається лише декільком автомобілям водоканалу, які розвозять воду. Щодо поліції чи рятувальників ситуація складніша. Частину працівників вбили окупанти, а інші не мають можливості працювати, тому що закінчилось паливо. Рятувальники не мають можливості їхати на гасіння пожежі.
Відсутнє у місті і повноцінне водопостачання. Люди, які мають будинки у приватних секторах, можуть набрати воду з колодязів, а от мешканці багатоквартирних будинків використовують різноманітні способи, щоб отримати воду.
Хтось спустив воду з батарей, хтось набирає воду прямо з калюж. Коли ще був сніг люди збирали його і розтоплювали.
У Маріуполі є 3-4 джерела, де можна набрати воду. Саме там беруть воду комунальні служби, а потім розвозять її у декілька точок в центрі міста. Проте ці джерела для півмільйонного міста – надто мало, пояснив Орлов.
Жоден завод у місті не працює і запустити їх неможливо. «Азовсталь» повністю розбомблено, адже на нього здійснено чимало авіанальотів.
Також Сергій Орлов підтвердив, що окупанти захопили лікарню та взяли в заручники лікарів і пацієнтів. Він розповів, що два дні тому на звʼязок вийшов один з інтернів. Йому вдалось вибратись на дах лікарні і звідти подзвонити
Сергій Орлов додав, що автомобілі з гуманітаркою уже декілька днів не пропускають росіяни. Так само є автобуси, якими можна вивезти тисячі людей з Маріуполя, проте і цього не хочуть загарбники.
За інформацією радника міського голови Петра Андрющенко, близько 40% пошкоджених будівель не підлягає відновленню.
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