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У Маріуполі гуманітарна катастрофа: розбомблені 90% будинків, «Азовсталь» повністю зруйновано

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 768

 

Про ситуацію в місті розповів заступник мера Маріуполя

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов в інтерв’ю для Forbes Україна розповів про катастрофічну ситуацію в оточеному російськими загарбниками місті. За його словами, у Маріуполі знищені практично всі будівлі.

Місто-герой Маріуполь з 3 березня знаходиться в облозі російських загарбників і щодня переживає безперервні авіанальоти та артилерійські обстріли.
Українські захисники відбивають атаки орків, а мирним мешканцям доводиться весь час проводити у підвалах.

Сергій Орлов заявив, що на момент блокади у Маріуполі залишалось від 350 до 400 тисяч людей. Щодо загиблих мешканців, то станом на 13 березня було нараховано 2 358 осіб. Проте ця цифра далеко не точна, оскільки неможливо дістати тіла всіх загиблих під завалами. Тому, додав Орлов, наявну на сьогодні цифру можна множити на 1,5-2.

Майже усіх загиблих доводиться ховати у братських могилах, тому що проводити індивідуальне поховання у сьогоднішній ситуації неможливо.
Похованням займаються комунальні служби міста. Співробітники, які мають сміливість виходити на роботу, збирають тіла загиблих і відвозять їх до братських могил.

Сергій Орлов зазначив, що більшість загиблих мешканців вдається ідентифікувати і міськрада намагається вести такий облік. Наразі відомі імена не менше 70% загиблих.

- Ми ховаємо їх у Міському саду, в центрі. Околиці міста закриті. Росіяни не випускають нас на діючі цвинтарі. Спочатку ховали на закритому років сорок центральному кладовищі. Зараз там немає місця. Тому у Міському саді. Деякі у себе у дворах ховають, – сказав Орлов.

Щодо руйнувань у місті, то, вважає заступник мера Маріуполя, на сьогодні знищено 80-90% міста. Немає жодної будівлі, яка не була б пошкоджена: будівлі або зруйновані, або пошкоджені, додав Орлов.

Відповідаючи на питання, які служби, окрім комунальників, функціонують у місті, Орлов сказав, що працювати вдається лише декільком автомобілям водоканалу, які розвозять воду. Щодо поліції чи рятувальників ситуація складніша. Частину працівників вбили окупанти, а інші не мають можливості працювати, тому що закінчилось паливо. Рятувальники не мають можливості їхати на гасіння пожежі.

Відсутнє у місті і повноцінне водопостачання. Люди, які мають будинки у приватних секторах, можуть набрати воду з колодязів, а от мешканці багатоквартирних будинків використовують різноманітні способи, щоб отримати воду.

Хтось спустив воду з батарей, хтось набирає воду прямо з калюж. Коли ще був сніг люди збирали його і розтоплювали.

У Маріуполі є 3-4 джерела, де можна набрати воду. Саме там беруть воду комунальні служби, а потім розвозять її у декілька точок в центрі міста. Проте ці джерела для півмільйонного міста – надто мало, пояснив Орлов.

Жоден завод у місті не працює і запустити їх неможливо. «Азовсталь» повністю розбомблено, адже на нього здійснено чимало авіанальотів.

Також Сергій Орлов підтвердив, що окупанти захопили лікарню та взяли в заручники лікарів і пацієнтів. Він розповів, що два дні тому на звʼязок вийшов один з інтернів. Йому вдалось вибратись на дах лікарні і звідти подзвонити

- Він сказав, що їх захопили. Виходити не дають, медичний персонал не випускають, навезли купу поранених росіян, і заставляють їх лікувати. Це остання інформація, – наголосив заступник міського голови.

Сергій Орлов додав, що автомобілі з гуманітаркою уже декілька днів не пропускають росіяни. Так само є автобуси, якими можна вивезти тисячі людей з Маріуполя, проте і цього не хочуть загарбники.

- Розуміючи, що перемоги в прямому протистоянні з українською армією вже не буде, вони намагаються примусити через такі страшні жертви та руйнування до якоїсь здачі. Шляхом знищення цивільних, інфраструктури. Ось так виглядає війна. Вони воюють не з армією України, а з населенням, – резюмував Орлов.

За інформацією радника міського голови Петра Андрющенко, близько 40% пошкоджених будівель не підлягає відновленню.

Вирватися з облоги Маріуполя сьогодні-учора вдалося понад трьом тисячам людей. Усі діставалися до Запоріжжя машинами.

Галина Єрмакова, яка вирвалася з Маріуполя, розповіла, як виживали останні 20 діб.

- Без світла, без води, без їжі, без електрики, без газу, готували все на багаттях. Ось наші діти, без якихось зелених коридорів, без гуманітарної допомоги, 7-8 градусів морозу і бомбардують весь час, – зі сльозами на очах розсказала Галина Єрмакова.

Вона зазачила, що від південного міста, яке було її рідною домівкою, зараз вже майже нічого не лишилось.

- Міста, от ми поїхали вчора, ми думаємо на сьогодні його вже практично немає. Я думаю, що його немає. Всі наші площі, фонтани, пам'ятки, його немає, – обурюється жінка.

Для евакуйованих, які дісталися до Запоріжжя, працює спеціальний логістичний центр. Тут можна отримати їжу та ліки. Та за бажанням – тимчасове житло у гуртожитках і школах міста.

Вчора надвечір з'явилася інформація, що російські війська із «Градів» розстріляли чергову автоколону біженців вже на під'їзді до Запоріжжя. Відомо про щонайменше п'ятьох поранених, серед яких одна дитина у важкому стані.

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Маріуполь
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