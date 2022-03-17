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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Президент Сирії нібито пообіцяв надати рф для війни в Україні 40 тисяч бойовиків — розвідка

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 652

 

Про це у Фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони

Президент Сирії Башар аль-Асад нібито пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 тисяч бойовиків. Найманці, за даними Головного управління розвідки Міноборони, розглядають участь у війні як шанс для нелегальної міграції в ЄС.

За їхніми даними, командування російської воєнної бази «Хмеймім» отримали вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня звідти до росії вже направили 150 найманців, зазначає розвідка.

Крім того, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення окупантів. Загалом же Башар аль-Асад нібито пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 тисяч бойовиків.

Найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях. Але також серед бойовиків поширюється інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це, за даними розвідки, знизило «бойовий дух» сирійців.

Нещодавно до воєнної бази «Хмеймім» з росії прибули понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Крім того, у розвідці зазначають, що частина найманців розглядають відправлення до росії та Білорусі як можливість дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Сирія бойовики
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