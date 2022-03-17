Путін – це Гітлер сучасності, а злочини російської армії в Україні жахливіші за злочини нацистів

Резніков порівняв дії росії з діями гітлерівців під час Другої світової війни та повідомив про наміри окупантів знищити Україну
Після того, як росія провалила тактику бліцкригу, вона перейшла до тактики терору — з убивствами мирних жителів і масовими руйнуваннями. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради. Про це повідомляє прес-службу Міністерства оборони України у Фейсбуці.
Олексій Резніков зазначив, що за час війни російські окупанти вже вбили 103 дитини, а скалічили — понад 100. За три тижні війни ворог вбив майже 3 тисячі мирних жителів. Під час виступу на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради міністр оборони наголосив, що головна мета росії — знищення України. Також Резніков додав, що воюючи з Україною, ворог воює з усім світом.