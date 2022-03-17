Путін – це Гітлер сучасності, а злочини російської армії в Україні жахливіші за злочини нацистів

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 235

Резніков порівняв дії росії з діями гітлерівців під час Другої світової війни та повідомив про наміри окупантів знищити Україну

Після того, як росія провалила тактику бліцкригу, вона перейшла до тактики терору — з убивствами мирних жителів і масовими руйнуваннями. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради. Про це повідомляє прес-службу Міністерства оборони України у Фейсбуці.

- Кремль – це колективний Гітлер ХХІ століття. Це не метафора і не перебільшення, — заявив міністр оборони України.

Олексій Резніков зазначив, що за час війни російські окупанти вже вбили 103 дитини, а скалічили — понад 100. За три тижні війни ворог вбив майже 3 тисячі мирних жителів. Під час виступу на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради міністр оборони наголосив, що головна мета росії — знищення України. Також Резніков додав, що воюючи з Україною, ворог воює з усім світом.

- Війна проти України – це війна проти світу. Забажавши знищити Україну, росія пішла війною проти гуманізму, міжнародного права, миру та свободи – цінностей, які роблять нас людьми, а не машинами чи звірями. В полях та містах України люди, наші люди борються проти звірів у машинах, — заявив Резніков.







