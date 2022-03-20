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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Попри війну збірні України зіграють на чемпіонаті світу 2022

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 100

  

Тримаємо кулаки за наших хлопців!

На позачерговому засіданні Ради Федерації хокею України, яке відбулося у форматі конференції Zoom, з урахуванням позиції Міністерства молоді та спорту до спортивних федерацій, ухвалено рішення щодо участі національної та юнацької збірної України у прийдешніх змаганнях чемпіонату світу з хокею.

Як розповіли у Федерації хокею України, попри криваві військові дії в державі, національна збірна України під керівництвом Вадима Шахрайчука розпочне підготовку до світового форуму у Катовіцах (Польща), де з 25 квітня до 1 травня відбудеться чемпіонат світу у Дивізіоні I (група B).

Зазначимо, що у зв’язку з усуненням від участі у Топ-дивізіоні чемпіонату світу національних збірних Росії та Білорусі, Рада Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) змушена була внести низку змін до складу учасників ЧС-2022, зберігши у вищому дивізіоні 16 учасників, а перший дивізіон (групи A та B) скоротити з 6 до 5 учасників змагань. Зокрема, ІІХФ автоматично підняла у вищий ешелон світового хокею національні збірні Франції та Австрії – команди з найвищим рейтингом серед тих, які спочатку мали виступати в турнірі рангом нижче. Їхнє місце у Дивізіоні I (група A) віддано збірній Литви, яка готувалася до виступу у Дивізіоні IB, але екстрено підвищилася у класі також завдяки своїм рейтинговим позиціям.

Таким чином, на ЧС-2022 у Дивізіоні ІА у Любляні виступатиме: Корея, Словенія, Угорщина, Румунія та Литва. Перші дві команди за підсумками турніру отримають квитки до еліти. У Дивізіоні IB у Катовіцах квінтет учасників сформували: Польща, Японія, Естонія, Сербія та Україна. В нашій групі тільки переможець підвищаться у класі, а остання команда вилетить у нижчій ешелон чемпіонату світу. Нагадаємо, що в останньому контрольному матчі у стані української збірної зіграли сім гравців ХК “Кременчук”.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України Гліб Варава
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