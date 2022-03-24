Чоловікам, які порушили комендантську годину чи ПДР, вручатимуть повістки

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 643

На час війни всіх нечемних на блок-постах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз – чоловікам призовного віку вручатимуть повістки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Окрім адміністративної відповідальності, ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунку, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ. Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу! Перші переможці вже отримали свої призи, - написав Білошицький у фейсбуці.