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Окупанти почали знищувати українську літературу та підручники

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 483

 До «екстремістської» літератури зараховують шкільні підручники з історії України

Окупаційні війська росії вилучають та знищують українську літературу та підручники історії, повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними розвідки, в бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей розпочались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучають так звану військову поліцію.

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки про історію українських Майданів, АТО/ООС, історію українських визвольних змагань. До «екстремістської» літератури зараховують шкільні підручники з історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Серед заборонених до згадування імен -  Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: НУШ
Теги: українська література війна
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