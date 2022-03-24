10 на 10: відбувся перший обмін військовополоненими

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 0

Також в Україну повернуться 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір».

Сьогодні, 24 березня, відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між росією та Україною. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягли 10 наших військовослужбовців», – написала Верещук.

Крім цього, сьогодні росіянам віддали 11 російських цивільних моряків, яких Україна врятувала з затопленого судна біля Одеси. Натомість додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», яке окупанти захопили при спробі забрати українських військових з о-ва Зміїний.

За умовами обміну «Сапфір» також буде повернуто Україні та буде відправлено до порту в Туреччині.

Обмін відбувся відповідно до наказу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, станом на 19 березня в українському полоні перебувало 562 рашисти.