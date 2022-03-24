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За поширення інформації про переміщення ЗСУ відтепер каратимуть позбавленням волі

Сьогодні, 18:44 Переглядів: 104

 Верховна Рада сьогодні доповнила Кримінальний кодекс: незаконне поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ а передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

Верховна Рада 24 березня 2022 року підтримала законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за незаконну фото- та відеозйомку переміщення Збройних сил України та міжнародної військової допомоги в Україну (документ №7189). Про це пише Інтерфакс-Україна за посиланням на народного депутата Ярослава Железняка (фракція «Голос»).  

Прийнятий документ доповнює Кримінальний кодекс України новою ст.114-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне та незаконне поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України.

Поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо її не розміщував у відкритому доступі Генеральний штаб ЗСУ, або без отримання письмового дозволу від Генштабу на її поширення, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'ять років.

Водночас незаконне поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

За ці самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, депутати пропонують карати позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, днями в Києві СБУ затримала тік-токера, через якого, ймовірно, бомбардували ТЦ в Києві.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Голос України
Теги: ЗСУ кримінальна відповідальність
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