Більша половина кременчужан вже сплатила за послуги газорозподілу

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 537

60% оплати за газорозподіл вже отримало ПрАТ «Кременчукгаз» за лютий 2022 року.

Як повідомила пресслужба підприємства, голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко подякував споживачам за розуміння.

«Ми дуже вдячні населенню, яке сплачує за послуги розподілу природного газу, - сказав Богдан Оксенеко. - Для нас навіть стало несподіванкою, що люди настільки відповідально ставляться до сплати послуг у складний воєнний час. З тих коштів, що нам надходять, ми здійснюємо перерахування на потреби армії та гуманітарної допомоги.

Також зазначається, що компанія працює у звичайному режимі - виконуються всі регламентні роботи. Також правлінням ПрАТ «Кременчукгаз» ухвалене рішення про перерахування коштів на підтримку ЗСУ та на соціальні потреби переселенців і лікарень.

Раніше повідомлялось, що «Кременчукгаз» передав армії, лікарням та переселенцям 600 тис гривень.

Також нагадаємо, що воєнний стан не звільняє громадян від плати за комунальні послуги, однак пеня і штрафи не нараховуються.