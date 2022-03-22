«Кременчукгаз» передав армії, лікарням та переселенцям 600 тис гривень

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Також підприємство виготовило 360 протитанкових «їжаків» для місцевої тероборони.

ПрАТ «Кременчукгаз» передало Збройним силам України, місцевим лікарням і тимчасовим переселенцям 600 тис. гривень. Про це повідомляє пресслужба підприємства (станом на 21 березня 2022 року).

Так, від початку воєнного стану в Україні, 24 лютого 2022 року, перераховано:

250 тис грн - на спецрахунок для збору коштів на потреби армії - для підтримки Збройних Сил України;

150 тис грн - на рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від російської агресії;

200 тис грн - на рахунки місцевих лікувальних закладів, які приймають евакуйованих мешканців зі Сходу, Півночі та Півдня України.

Зазначається, що перераховані кошти призначені для закупівлі медикаментів, для забезпечення харчування, для забезпечення засобами індивідуального захисту та санітарно-гігієнічними товарами переміщених осіб.

Крім того ПрАТ«Кременчукгаз» виготовило 360 так званих протитанкових «їжаків» для силам територіальної оборони міста. С

Нагадаємо, що на початку березня 2022 року в гуртожитку із недіючими комунікаціями на вулиці Маяковського в Кременчуці працівники «Кременчукгазу» відновили газові мережі. Тут відкрито приміщення, яке стало тимчасовим домом для вимушених переселенців.