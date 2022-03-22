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У Кременчуці збільшили стабілізаційний фонд на 4,5 млн гривень - за рахунок виплат по кредитах

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 128

 Фонд сформували за рахунок коштів, передбачених на виплати зобов'язань по кредитах ЄБРР, НЕФКО та  МБРР.

Кременчуцька міська рада на позачерговому засіданні 22 березня 2022 року ухвалила рішення про створення Стабілізаційного Фонду в новій редакції. 

Згідно з прийнятим рішенням, сума стабілізаційного фонду складає 84,13 млн гривень, у тому числі загальний фонд - 40,42 млн гривень, спеціальний - 43,7 млн гривень. 

Цим же рішенням втратило чинність рішення Кременчуцької міськради від 7 березня 2022 року, відповідно до якого сума стабілізаційного фонду складала 79,63 млн гривень. Таким чином вона збільшилась на 4,5 млн гривень. 

У положенні про стабілізаційний фонд вказано, що він сформований за рахунок коштів, передбачених в бюджеті на виконання місцевих гарантій по боргових зобов'язаннях перед ЄБРР; КП “Кременчукводоканал” перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку;  зобов'язаннях по місцевому боргу перед НЕФКО.

Кошти фонду направлятимуть на фінансування зарплат, соцвиплат, закупівлю продуктів, ліків, палива та інше.

Звітуватиме за асигнування та використання коштів розпорядник - Департамент фінансів міськради.

Зазначимо, що депутати сьогодні провели позачергову сесію онлайн. Кількість присутніх - невідома. На офіційному сайті міськради проект вказаного рішення не опублікований.  

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Вікіпедія
Теги: Кременчуцька міська рада бюджет
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