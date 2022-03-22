Загадкова Чорнобаївка: окупанти розгатили свою ж техніку

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 1 600

Арестович вважає, що в українських відьом та відунок додалось ще одне місце сили.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про чергову "перемогу" російських окупантів у Чорнобаївці, що на Херсонщині. За його словами, російські війська самі вдарили по своїй техніці, здійснивши невдалий пуск ракети ППО.

«Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа. Коротше, Чорнобаївка 7,5» , - написав Арестович.

А також звернувся до українських відьом:

«У мене звернення до українських відьм та ведунь. Дівчатка, по-перше, так тримати. По-друге, до Лисої гори у вас тепер додалося нове місце для фестивалів.))»

Зазначимо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів. В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку. Там було знищено командувача восьмої загальновійськової армії Південного воєнного округу рф.

А про саму Чорнобаївку, де російські війська раз за разом розбиває українська армія, вже складають легенди.