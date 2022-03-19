Як медом помазано: ЗСУ вшосте попалили авіапарк ворога у Чорнобаївці

Сьогодні, 02:31 Переглядів: 350

ЗСУ вшосте вдарили по аеродрому «Чорнобаївка» і знов не даремно.

Там окупанти, які нічому не вчаться, знову частково розмістили свій авіапарк. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.