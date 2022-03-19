Як медом помазано: ЗСУ вшосте попалили авіапарк ворога у Чорнобаївці

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Загадковий аеродром, у якому хочеться сідать
ЗСУ вшосте вдарили по аеродрому «Чорнобаївка» і знов не даремно.
Там окупанти, які нічому не вчаться, знову частково розмістили свій авіапарк. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
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