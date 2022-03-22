Мінцифри повідомляє, що розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що першими кошти єПідтримки отримають ті, хто у перший день подав заявку в Дії.
Від запуску послуги вже отримано майже 4 млн заявок на єПідтримку. Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Як отримати 6500 грн єПідтримки?
Нагадуємо, що кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.
Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.
Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки — не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство.
Розповідайте друзям та отримуйте виплати.