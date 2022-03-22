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Мінцифри повідомляє, що розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 1

 

Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що першими кошти єПідтримки отримають ті, хто у перший день подав заявку в Дії.

Від запуску послуги вже отримано майже 4 млн заявок на єПідтримку. Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Як отримати 6500 грн єПідтримки?

  • відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає
  • зайдіть у Дію та натисніть - Послуги - єПідтримка - Отримати допомогу

Нагадуємо, що кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки — не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство.

Розповідайте друзям та отримуйте виплати.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна мінцифри гроші допомога Дія
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