На погашення боргу за освітлення вулиць Кременчука з міського бюджету виділяють 6 млн грн

Борг за минулий рік погасять за рахунок коштів Стабілізаційного фонду з метою недопущення відключення електропостачання
Вуличне освітлення у Кременчуці через заборгованість не відключать. Через таку загрозу, 2 вересня, Кременчуцька міська рада затвердила рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів із Стабілізаційного фонду міського бюджету Департаменту житлово-комунального господарства.
Кошти призначені для КП «Міськсвітло» на погашення суми основного боргу за спожиту у 2021 році електроенергію з метою недопущення відключення від електропостачання мережі вуличного освітлення та світлофорів.
Усього на це з міського бюджету виділяється 6 млн грн.
Відповідний проєкт рішення, ухвалений сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради, є в розпорядженні редакції.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер