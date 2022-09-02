На погашення боргу за освітлення вулиць Кременчука з міського бюджету виділяють 6 млн грн

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 144

Борг за минулий рік погасять за рахунок коштів Стабілізаційного фонду з метою недопущення відключення електропостачання

Вуличне освітлення у Кременчуці через заборгованість не відключать. Через таку загрозу, 2 вересня, Кременчуцька міська рада затвердила рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів із Стабілізаційного фонду міського бюджету Департаменту житлово-комунального господарства.

Кошти призначені для КП «Міськсвітло» на погашення суми основного боргу за спожиту у 2021 році електроенергію з метою недопущення відключення від електропостачання мережі вуличного освітлення та світлофорів.

Усього на це з міського бюджету виділяється 6 млн грн.

Відповідний проєкт рішення, ухвалений сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради, є в розпорядженні редакції.