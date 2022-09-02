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Кременчук, Освіта

Як забезпечити безпеку дітям у кіберпросторі під час онлайн-навчання

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 63

Головні правила для дітей та батьків

Для українських дітей останні пів року шкільні дзвінки чередуються із сигналами повітряної тривоги і через воєнний стан чимало дітей навчатимуться дистанційно. Тому необхідно подбати про безпеку дітей в онлайн-просторі. На цьому наголосили у Комітеті з питань цифрової трансформації Верховної Ради України.

Ділимося з вами порадами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які допоможуть захистити школярів у інтернеті.

1. Допоможіть дитині встановити всі потрібні для захисту налаштування на смартфоні або комп’ютері. Впевніться, що вона зможе самостійно підключатися й відкривати необхідні вебсторінки.

2. Якщо для навчання дитині потрібно зареєструватися на певному сайті або створити акаунт, зробіть це разом. Не дозволяйте використовувати облікові записи дорослих.

3. Домовтеся з дитиною, що під час уроків вона буде використовувати тільки ті інтернет-ресурси, які необхідні для навчання: визначену вчителем програму для відеоконференцій, вебсайти з навчальним матеріалом, месенджер для повідомлень. За потреби налаштуйте відповідні закладки у браузері.

4. Навчіть дітей створювати надійні паролі та нікому їх не повідомляти.

5. Розкажіть і постійно нагадуйте про ризики в кіберпросторі:

  • ймовірність підхопити віруси при відкритті підозрілих посилань, вкладень, файлів (навіть якщо вони надіслані однокласниками);
  • ризики при встановленні невідомих програм;
  • небезпеку онлайн-спілкування з незнайомими користувачами;
  • загрози, які можуть виникнути внаслідок розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номера телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток тощо.

6. За необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала дитина протягом дня. Це можна зробити за допомогою вкладки «Історія» у браузері. Вкладка «Завантаження» підкаже, які файли були скачані з інтернету.

7. Якщо дитина навчається у початковій школі, використовуйте спеціальні програми, які фільтрують контент, зробіть необхідні налаштування (наприклад, у Windows є вбудована функція «Батьківський контроль»).

8. Нагадуйте дітям правила етичного онлайн-спілкування. Агресія і цькування – категорично заборонені.

9. Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, що потрібно робити у разі відсутності інтернету, випадкового завантаження файлу з вірусом, отримання повідомлення від незнайомця тощо.

10. Дитина має знати про те, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу вчителя чи батьків.


Нагадуємо, як вчитимуться кременчуцькі учні цьогоріч.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: Безпека в інтернеті Діти Держспецзв'язку
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