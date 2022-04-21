Кременчуцькі підприємства намагаються зберегти кадри – заборгованості по зарплатах погасять

Вчора, 20 квітня, під час брифінгу журналісти зачитали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку скаргу працівника Кременчуцького колісного заводу щодо простою підприємства та невиплати заробітної плати його працівникам із лютого. Друга скарга стосувалась примушування працювати під час повітряної тривоги на деяких ділянках Кременчуцького сталеливарного заводу. Він пообіцяв зустрітися з керівництвом цих підприємств та розібратися в ситуації.
Сьогодні, 21 квітня, Олег Лєднік відповів на поставлені у скаргах читачів питання.
За його словами, керівники та власники підприємства шукають нові ринки збуту в Євросоюзі та проводять відповідні переговори. Проте цей процес потребує певного часу, саме тому завод поки не працює. Головне завдання адміністрації за цих умов – зберегти кадровий потенціал підприємства, щоб мати змогу швидко відновити його роботу. Саме тому заборгованість виплачується в першу чергу тим, хто працював останні два місяці, але по 50% від нарахованого.
За його словами, керівники ККЗ пояснили складну фінансову ситуацію на підприємстві ще й тим, що останнього часу на 30% подорожчав метал, який завод закупляє для свого виробництва.
Щодо Кременчуцького сталеливарного заводу, то Олег Лєднік пояснив, що керівництво підприємства послалось на людський фактор та запевнило, що це поодинокий випадок. Обіцяли провести відповідну роботу, щоб такого більше не допускати, і забороняти працівникам під час повітряної тривоги спускатись до укриття ніхто не буде.
До речі, сьогодні у Олега Лєдніка день народження – йому виповнилося 48 років. Редакція «Кременчуцького Телеграфу» привітала начальника районної військової адміністрації.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер