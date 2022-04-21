Кременчуцькі підприємства намагаються зберегти кадри – заборгованості по зарплатах погасять

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Вчора, 20 квітня, під час брифінгу журналісти зачитали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку скаргу працівника Кременчуцького колісного заводу щодо простою підприємства та невиплати заробітної плати його працівникам із лютого. Друга скарга стосувалась примушування працювати під час повітряної тривоги на деяких ділянках Кременчуцького сталеливарного заводу. Він пообіцяв зустрітися з керівництвом цих підприємств та розібратися в ситуації.

Сьогодні, 21 квітня, Олег Лєднік відповів на поставлені у скаргах читачів питання.

- Кременчуцький колісний завод втратив ринки збуту продукції, адже працював переважно на російський та білоруський ринки - відповідно завод зупинився. Через це виникли фінансові проблеми, що позначились на виплатах зарплат, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, керівники та власники підприємства шукають нові ринки збуту в Євросоюзі та проводять відповідні переговори. Проте цей процес потребує певного часу, саме тому завод поки не працює. Головне завдання адміністрації за цих умов – зберегти кадровий потенціал підприємства, щоб мати змогу швидко відновити його роботу. Саме тому заборгованість виплачується в першу чергу тим, хто працював останні два місяці, але по 50% від нарахованого.

- Заборгованість по зарплатах на заводі пообіцяли погасити усім працівникам найближчим часом. Якщо ситуація зі збутом продукції не покращиться, то можливо частину з них доведеться звільняти та відправляти до Центру зайнятості, де вони зможуть хоча б отримувати допомогу по безробіттю. Втім, це небажаний варіант, адже адміністрація заводу не хоче втрачати фахівців. Зараз усім важко, але хочу зазначити, що у Кременчуцькому районі власники підприємств є соціально відповідальними людьми, які намагаються відновити виробництво, недивлячись на те, що наразі майже усі підприємства працюють із збитками, - додав Олег Лєднік.

За його словами, керівники ККЗ пояснили складну фінансову ситуацію на підприємстві ще й тим, що останнього часу на 30% подорожчав метал, який завод закупляє для свого виробництва.

Щодо Кременчуцького сталеливарного заводу, то Олег Лєднік пояснив, що керівництво підприємства послалось на людський фактор та запевнило, що це поодинокий випадок. Обіцяли провести відповідну роботу, щоб такого більше не допускати, і забороняти працівникам під час повітряної тривоги спускатись до укриття ніхто не буде.

До речі, сьогодні у Олега Лєдніка день народження – йому виповнилося 48 років. Редакція «Кременчуцького Телеграфу» привітала начальника районної військової адміністрації.