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Кременчук, Бізнес/Робота, Робота в Кременчуці, Україна, Світ

До Кременчука можуть перевезти підприємства з постраждалих від війни регіонів України

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 234

 

Мер Віталій Малецький закликав переселенців відновлювати свій бізнес у нашому місті

Міська влада Кременчука відпрацювує можливість переведенння до нашого міста промислових підприємств з постраждалих від війни регіонів України. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. Кременчук має вигідне географічне розташування і промисловий потенціал.

У нашому місті вже лише офіційно зареєстрували понад 15 тисяч переселенців, серед них чимало підприємців, які починають відновлювати свій бізнес.

Для Кременчука це нові робочі місця і надходження до міського бюджету. Будемо надавати максимальну підтримку всім, хто хоче перевезти свій бізнес до Кременчука. Весь потенціал міста: офісні, складські, виробничі приміщення - для розміщення підприємств і створення нових робочих місць, - зазначив мер.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: epravda.com.ua

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Теги: війна підприємства бізнес
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