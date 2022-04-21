До Кременчука можуть перевезти підприємства з постраждалих від війни регіонів України

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 234

Міська влада Кременчука відпрацювує можливість переведенння до нашого міста промислових підприємств з постраждалих від війни регіонів України. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. Кременчук має вигідне географічне розташування і промисловий потенціал.

У нашому місті вже лише офіційно зареєстрували понад 15 тисяч переселенців, серед них чимало підприємців, які починають відновлювати свій бізнес.

Для Кременчука це нові робочі місця і надходження до міського бюджету. Будемо надавати максимальну підтримку всім, хто хоче перевезти свій бізнес до Кременчука. Весь потенціал міста: офісні, складські, виробничі приміщення - для розміщення підприємств і створення нових робочих місць, - зазначив мер.